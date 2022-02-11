Собянин: Врачи будут посещать на дому больных COVID москвичей старше 65 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что врачи будут посещать на дому больных COVID москвичей старше 65 лет независимо от степени тяжести заболевания.

«Появляется возможность уделять больше внимания пациентам, которые нуждаются в особой заботе: москвичам старше 65 лет. В случае заболевания ковидом врачи будут посещать их на дому независимо от тяжести течения болезни, что, конечно, обеспечит более комплексный подход к ведению таких пациентов, особенно с учетом сопутствующих патологий», — написал Собянин.