Новую сеть подпольных торговцев оружием разоблачили в 20 регионах России

Об этом сообщают РИА Новости.
Изъято 274 ствола: от винтажных MG-42 до спецназовских «Винторезов». Подробностей не приводится.
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Об этом сообщают РИА Новости.
Изъято 274 ствола: от винтажных MG-42 до спецназовских «Винторезов». Подробностей не приводится.
США считают, что Россия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад об Украине По оценкам Вашингтона, Россия развернула достаточно сил для ограниченного нападения, но разместила только 70% войск, которые ей понадобятся для полномасштабного вторжения, которое будет включать нападение на Киев…