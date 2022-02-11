Валиева покинула тренировку на Олимпиаде в Пекине с закрытым лицом

Журналист Daily Mail задал ей вопрос о том, принимала ли спортсменка допинг. Валиева не ответила.

Ранее допинг-проба Камилы Валиевой дала положительный результат, в ней был обнаружен запрещенный препарат.

Фото: telegram-канал Влада Жуков