Валиева покинула тренировку на Олимпиаде в Пекине с закрытым лицом

Журналист Daily Mail задал ей вопрос о том, принимала ли спортсменка допинг. Валиева не ответила.
Ранее допинг-проба Камилы Валиевой дала положительный результат, в ней был обнаружен запрещенный препарат.
Фото: telegram-канал Влада Жуков
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Журналист Daily Mail задал ей вопрос о том, принимала ли спортсменка допинг. Валиева не ответила.
Ранее допинг-проба Камилы Валиевой дала положительный результат, в ней был обнаружен запрещенный препарат.
Фото: telegram-канал Влада Жуков
США считают, что Россия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад об Украине По оценкам Вашингтона, Россия развернула достаточно сил для ограниченного нападения, но разместила только 70% войск, которые ей понадобятся для полномасштабного вторжения, которое будет включать нападение на Киев…