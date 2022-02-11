Захарова об эвакуации дипломатов из Украины: Если будет развитие событий, то будут предприниматься меры

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщила, что эвакуация российских дипломатов из Украины начнется, если будет развитие ситуации.

«У нас таких заявлений не было. Если действия будут, если будет развитие событий, то будут предприниматься меры. Но вы же спрашиваете на сегодняшний момент. Как это всегда бывает в подобных случаях, при ЧС или, если ситуация в странах развивается соответствующим образом, мы обо всем всегда информируем», — сказала она в эфире «Эха».

Ранее Сергей Лавров сообщил, что МИД предложит неосновному персоналу дипведомств покинуть Украину.