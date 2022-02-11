Международный олимпийский комитет оспорит в суде допуск к Олимпиаде российской фигуристки Камилы Валиевой

Как официально сообщило сегодня Международное агентство допинг-тестирования, 8-го февраля в ее пробе, взятой 25-го декабря, нашли запрещенный препарат триметазидин. Российское антидопинговое агентство временно отстранило Валиеву от всех соревнований, но 9-го февраля дисциплинарный комитет агентства это решение отменил. Специальная комиссия Международного олимпийского комитета изучают не только конкретного спортсмена, но и все его окружение, сказал представитель МОК Марк Адамс.

Ожидается, что решение спортивного арбитражного суда будет вынесено до 15-го февраля, когда Камила Валиева должна участвовать в соревнованиях по одиночному фигурному катанию. 15-летняя российская фигуристка ранее сенсационно выступила на Олимпийских играх в командном турнире, где россияне завоевали золото.