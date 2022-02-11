Ипотека в России быстро дорожает – банки поднимают ставки уже каждую неделю

Об этом пишет газета «Коммерсантъ». По отдельным программам ставки приблизились к 12%. С учетом того, что Центробанк сегодня, как ожидается, может резко повысить ключевую ставку. Эксперты не исключают подорожание ипотеки до 13 и даже 15%.