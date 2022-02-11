Никита Уваров, которого суд приговорил к пяти годам лишения свободы, не сотрудничал со следствием, — адвокат

Никита Уваров, которого 10 февраля суд приговорил к пяти годам лишения свободы по делу «канских подростков», не сотрудничал со следствием, сообщил его адвокат Владимир Васин в эфире «Эха Москвы».

«Задержали всех троих в одном месте, все трое делали, в принципе, одно и то же, но первые два мальчика написали признания и оказывали содействие с самого начала. Третий не признавался в том, в чем его обвиняли, сказал, что терроризма тут точно нет. Он поехал на колонию, остальные поехали на домашний арест. И вот вчера суд сказал, что применяет примечание, 205.ч3 у них нет. Их осудили только за баловство, как мы это называем, со взрывчаткой», — сказал Владимир Васин.