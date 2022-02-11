ЦБ РФ отозвал лицензию у АО «Консервативный коммерческий банк»

«Банк «ККБ» фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции. Банком «ККБ» не проводилась работа по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны. Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание «теневого» игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка», — говорится в сообщении ЦБ. Банк занимает 150-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100»
2022-02-11T07:42:39+03:00
2022-02-11T07:54:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:42, 11 февраля 2022
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