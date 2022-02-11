Средний чек в ювелирных магазинах накануне 14 февраля в России вырос на 30%

Об этом сообщается в материале компании «Эвотор».

«Средний чек покупки ювелирных изделий в России составил накануне Дня всех влюбленных 5 553 рубля, что на 30% больше, чем в прошлом году. Самые покупаемые украшения — серьги и кольца, на них приходится больше половины покупок в ювелирных магазинах. Средний чек на изделия из золота вырос на 5%, до 11 255 рублей, а серебряных украшений на 23%, до 2 685 рублей», — говорится в результатах опроса.

Сумма среднего чека составила 5 553 рубля. Самые покупаемые украшения — серьги и кольца, на них приходится больше половины покупок в ювелирных магазинах.