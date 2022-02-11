Глава Марий Эл может уйти в отставку

Глава Марий Эл Александр Евстифеев может уйти в отставку по собственному желанию, сообщает РБК со ссылкой на источники.
В этом году у Евстифеева истекает 5-летний срок полномочий, на второй срок он баллотироваться не намерен.
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Глава Марий Эл Александр Евстифеев может уйти в отставку по собственному желанию, сообщает РБК со ссылкой на источники.
В этом году у Евстифеева истекает 5-летний срок полномочий, на второй срок он баллотироваться не намерен.
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