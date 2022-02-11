Макрон одержал победу во втором туре президентских выборов, — опрос BVA

Согласно опросу BVA, Макрон одержал победу во втором туре президентских выборов с 56% голосов против Ле Пен и Пекресс и 62% против Земмура.

Ранее опросы других агентств также фиксировали победу Макрона. Выборы состоятся 10 апреля.