Макрон одержал победу во втором туре президентских выборов, — опрос BVA

Согласно опросу BVA, Макрон одержал победу во втором туре президентских выборов с 56% голосов против Ле Пен и Пекресс и 62% против Земмура.
Ранее опросы других агентств также фиксировали победу Макрона. Выборы состоятся 10 апреля.
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Согласно опросу BVA, Макрон одержал победу во втором туре президентских выборов с 56% голосов против Ле Пен и Пекресс и 62% против Земмура.
Ранее опросы других агентств также фиксировали победу Макрона. Выборы состоятся 10 апреля.
США считают, что Россия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад об Украине По оценкам Вашингтона, Россия развернула достаточно сил для ограниченного нападения, но разместила только 70% войск, которые ей понадобятся для полномасштабного вторжения, которое будет включать нападение на Киев…