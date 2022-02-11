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06:57, 11 февраля 2022

США намерены помочь Австралии в скорейшем получении атомных субмарин, — Блинкен

Блинкен отметил, что возможно самым быстрым способом создать свой атомный подводный флот для Австралии будет аренда подержанных с субмарин у США, и этот вариант не исключен, хотя он и не считается наиболее подходящим. Госсекретарь напомнил, что военное партнерство Австралии, Великобритании и США было создано всего несколько месяцев назад и атомный подводный флот далеко не единственная его цель.


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