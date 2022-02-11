Глава МИД Японии обсудил с госсекретарем США ситуацию вокруг Украины

Отмечается, что стороны выразили беспокойство в связи с наращиванием концентрации российских военнослужащих в районе украинской границы, а также договорились о сотрудничестве с целью предотвращения возможного вторжения России на Украину. Глава МИД Японии находится с визитом в Мельбурне, где сегодня проведет переговоры с главами внешнеполитических ведомств США, Индии и Австралии в рамках четырехстороннего диалога по безопасности, передает агентство ТАСС.
2022-02-11T06:39:27+03:00
2022-02-11T06:39:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:39, 11 февраля 2022
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