МОК подал апелляцию на решение РУСАДА о снятии временного отстранения фигуристки Валиевой

В допинг-пробе Камилы Валиевой обнаружен триметазидин. Проба была взята 25 декабря на чемпионате России, которых проходил в Санкт-Петербурге.

Одновременно с этим сообщается, что причиной переноса награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде является положительный результат допинг-теста Камилы Валиевой.

В среду портал Inside the Games выдвинул предположение, что церемонию награждения победителей командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде откладывают из-за сомнительной допинг-пробы российской спортсменки.