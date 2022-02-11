США призвали Канаду применить федеральные полномочия для освобождения дорог на границе, — The Associated Press

Агентство не поясняет, какие именно действия американские власти подразумевали под применением федеральных полномочий. В четверг протестующие перекрыли дорогу через государственную границу между канадской провинцией Манитоба и американским штатом Северная Дакота. Акция протеста, инициированная канадскими дальнобойщиками, началась в Оттаве перед зданием парламента страны 29 января.