США призвали Канаду применить федеральные полномочия для освобождения дорог на границе, — The Associated Press

Агентство не поясняет, какие именно действия американские власти подразумевали под применением федеральных полномочий. В четверг протестующие перекрыли дорогу через государственную границу между канадской провинцией Манитоба и американским штатом Северная Дакота. Акция протеста, инициированная канадскими дальнобойщиками, началась в Оттаве перед зданием парламента страны 29 января.
2022-02-11T06:12:19+03:00
2022-02-11T06:12:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:12, 11 февраля 2022
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