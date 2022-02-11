Самолет Ан-2, который упал на Камчатке, принадлежал частной компании «Камчатский кречет». По данным МЧС, оба тела погибших найдены. Возбуждено уголовное дело, ведется проверка нарушения правил безопасности. Борт упал при взлете на удалении 1 км от взлетной полосы. Самолет направлялся с грузом в село Тымлат. Предполагаемое место падения находится в лесной зоне.
2022-02-11T06:02:30+03:00
2022-02-11T06:02:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:02, 11 февраля 2022
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