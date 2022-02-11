Правительство согласовало увеличение компенсаций НПЗ за сдерживание цен на бензин, — Forbes

Российское правительство согласовало корректировку Налогового кодекса с целью увеличения выплат нефтяникам за сдерживание цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке по демпферному механизму. Демпферный механизм начал работать с 2019 года — в случае роста экспортных цен на нефть нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) получают компенсацию (отрицательный акциз), при низких экспортных ценах они сами платят в бюджет.