На нефтехимическом заводе в Южной Корее произошел взрыв, — Yonhap

На месте происшествия, предположительно, находились восемь человек, по меньшей мере трое из них погибли, остальные получили серьезные ранения. Полиция ведет расследование обстоятельств инцидента, отмечает агентство. Другие подробности инцидента не приводятся.
2022-02-11T05:49:01+03:00
2022-02-11T05:49:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:49, 11 февраля 2022
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