В Новосибирске отключили теплоснабжение в 43 многоквартирных домах

На место выехала оперативная группа. Под отключение попали также 7 социально значимых объектов, 12 административных зданий, — говорится в сообщении МЧС по области. Уточняется, что в результате прорыва были частично затоплены административные помещения 6 пожаро-спасательного отряда федеральной противопожарной службы ГУ МЧС. Для устранения аварии привлечены 13 человек.
2022-02-11T05:30:30+03:00
2022-02-11T05:30:30+03:00
https://echo.msk.ru/news/2978166-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:30, 11 февраля 2022
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
США считают, что Россия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад об Украине По оценкам Вашингтона, Россия развернула достаточно сил для ограниченного нападения, но разместила только 70% войск, которые ей понадобятся для полномасштабного вторжения, которое будет включать нападение на Киев…