В Новосибирске отключили теплоснабжение в 43 многоквартирных домах

На место выехала оперативная группа. Под отключение попали также 7 социально значимых объектов, 12 административных зданий, — говорится в сообщении МЧС по области. Уточняется, что в результате прорыва были частично затоплены административные помещения 6 пожаро-спасательного отряда федеральной противопожарной службы ГУ МЧС. Для устранения аварии привлечены 13 человек.