Касым-Жомарт Токаев прибыл в Казань

В международном аэропорту столицы Татарстана лидера Казахстана встретил глава Республики Рустам Минниханов. В ходе рабочего визита Токаев совершит осмотр достопримечательностей Казанского Кремля, проведет встречу с президентом Татарстана, а также ознакомится с деятельностью крупнейших промышленных предприятий республики «Камаз» и «Танеко».