Касым-Жомарт Токаев прибыл в Казань

В международном аэропорту столицы Татарстана лидера Казахстана встретил глава Республики Рустам Минниханов. В ходе рабочего визита Токаев совершит осмотр достопримечательностей Казанского Кремля, проведет встречу с президентом Татарстана, а также ознакомится с деятельностью крупнейших промышленных предприятий республики «Камаз» и «Танеко».
2022-02-11T05:18:21+03:00
2022-02-11T05:18:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:18, 11 февраля 2022
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