В Якутии планируют отправить почти тысячу детей в лагеря отдыха

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому с 2022 года школьникам, проживающим в регионах из состава Арктической зоны, будут предоставляться бесплатные путевки в детские лагеря. Ежегодно на эти цели будет выделяться по 500 миллионов рублей. Бесплатные путевки смогут получить школьники с пятого по восьмой классы.
2022-02-11T05:00:49+03:00
2022-02-11T05:00:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:00, 11 февраля 2022
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