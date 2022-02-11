В Якутии планируют отправить почти тысячу детей в лагеря отдыха

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому с 2022 года школьникам, проживающим в регионах из состава Арктической зоны, будут предоставляться бесплатные путевки в детские лагеря. Ежегодно на эти цели будет выделяться по 500 миллионов рублей. Бесплатные путевки смогут получить школьники с пятого по восьмой классы.