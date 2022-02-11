Локдауны в школах приведут к долгосрочному ослаблению мировой экономики, — Коммерсантъ

Аналитики советуют государствам сделать упор на программы защиты уровня зарплат и переподготовки кадров, чтобы сохранить рабочие места и защитить работников от потенциальной потери опыта. Несмотря на то, что, по прогнозу Всемирного банка, бедные страны испытают меньший ущерб от закрытий образовательных учреждений при локдаунах из-за изначально более низкого уровня школьного образования, текущие проблемы в этой сфере могут остаться нерешенными.