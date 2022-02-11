Ан-2 предположительно упал на Камчатке, экипаж из двоих человек погиб

«К месту происшествия следуют спасатели пожарной части села Коряки, пожарного поста поселка Лесного, Спасательного центра МЧС России и личный состав одной из воинских частей. Обстановка уточняется», — сказали в МЧС агентству РИА Новости. В ведомстве уточнили, что самолет с грузом, на борту которого находились два человека, летел в село Тымлат. По предварительным данным, он упал в лесу. В упавшем Ан-2 было два человека, они погибли при пожаре.