В Хабаровске шесть школ и еще 195 классов закрыли на карантин из-за ОРВИ и коронавирусной инфекции

В шести школах ученики переведены на дистанционное обучение. В 46 общеобразовательных учебных учреждениях закрыто 195 классов: 177 из них по ОРВИ и 18 — по коронавирусу. В 25 детских садах города объявили карантин в 34 группах. Отмечается, что за прошедшую неделю в городе зарегистрировано 4386 случаев заболевания ковидом. По всему краю в день госпитализируют до более чем 200 человек, сообщается на сайте регионального правительства.