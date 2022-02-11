Вытеснить Россию с рынка нефти и газа невозможно, — экс-чиновник США Ситтон

Администрация президента США Джо Байдена не сможет восполнить дефицит энергоносителей на мировом рынке в случае, если решит ввести санкции против энергетического сектора России, заявил он. Единственное, что поможет Байдену в этой ситуации, — это машина времени, добавил Ситтон. При этом он считает, что даже если бы США и такие крупные нефтедобытчики, как Саудовская Аравия или Кувейт, нарастили производство «черного золота», то и этих объемов оказалось бы недостаточно для компенсации российской доли на мировом рынке.