Вытеснить Россию с рынка нефти и газа невозможно, — экс-чиновник США Ситтон

Администрация президента США Джо Байдена не сможет восполнить дефицит энергоносителей на мировом рынке в случае, если решит ввести санкции против энергетического сектора России, заявил он. Единственное, что поможет Байдену в этой ситуации, — это машина времени, добавил Ситтон. При этом он считает, что даже если бы США и такие крупные нефтедобытчики, как Саудовская Аравия или Кувейт, нарастили производство «черного золота», то и этих объемов оказалось бы недостаточно для компенсации российской доли на мировом рынке.
2022-02-11T04:03:09+03:00
2022-02-11T04:03:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:03, 11 февраля 2022
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