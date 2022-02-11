Росфинмониторинг получит доступ к сведениям россиян из ЗАГСа

Сведения о госрегистрации актов гражданского состояния из реестра необходимы для выполнения функций, в том числе связанных с установлением лиц, причастных к отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и другим уголовно-наказуемым деяниям, пишет газета «Известия», ее цитирует ТАСС. Там отметили, что сейчас правовые основания для предоставления службе сведений из реестра отсутствуют.
2022-02-11T03:47:07+03:00
2022-02-11T03:47:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:47, 11 февраля 2022
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