Росфинмониторинг получит доступ к сведениям россиян из ЗАГСа

Сведения о госрегистрации актов гражданского состояния из реестра необходимы для выполнения функций, в том числе связанных с установлением лиц, причастных к отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и другим уголовно-наказуемым деяниям, пишет газета «Известия», ее цитирует ТАСС. Там отметили, что сейчас правовые основания для предоставления службе сведений из реестра отсутствуют.