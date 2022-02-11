Глава Минобороны Британии едет в Москву, чтобы сделать Шойгу предупреждение, — The Times

Как отмечает издание, британский министр отправится в Россию с новым пакетом санкций, чтобы попытаться убедить власти России в необходимости деэскалации ситуации вокруг Украины. 10 февраля британский МИД представил новые поправки к новому закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег от 2019 года.