Глава Минобороны Британии едет в Москву, чтобы сделать Шойгу предупреждение, — The Times

Как отмечает издание, британский министр отправится в Россию с новым пакетом санкций, чтобы попытаться убедить власти России в необходимости деэскалации ситуации вокруг Украины. 10 февраля британский МИД представил новые поправки к новому закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег от 2019 года.
2022-02-11T03:38:09+03:00
2022-02-11T03:38:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:38, 11 февраля 2022
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