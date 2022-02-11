Средние школы округа Колумбия в США получают угрозы о минировании третий день подряд

Пять средних школ были эвакуированы и подвергнуты обыску в четверг после того, как по телефону поступили сообщения о взрывах. Ранее 16-летний подросток был обвинен «в террористических угрозах в связи с многочисленными угрозами взрыва». Представитель государственных школ округа Колумбия Энрике Гутьеррес заявил, что школьная система «очень серьезно относится к этим угрозам» и работает с властями над продолжением расследования. Об этом пишет ABC News.