Валиева не вышла на утреннюю тренировку на Олимпиаде в Пекине

В четверг в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России сообщили ТАСС, что спортсменка не будет отстранена от личных соревнований на Олимпийских играх в Пекине. Ранее разгорелся скандал насчет возможного проваленного допинг-тестирования фигуристки.

Золотые медали в командном турнире на Олимпиаде в Пекине завоевали Валиева, Марк Кондратюк, выступающие в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов.