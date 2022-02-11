Инфляция в США в январе выросла на 7,5% по сравнению с прошлым годом, это самый быстрый прирост за 40 лет, — CBS News

Цены на продукты питания, энергию и жилье выросли быстрее всего в прошлом месяце. Стоимость бензина подскочила на 40% по сравнению с прошлым годом, а недавняя напряженность в Восточной Европе привела к еще большему увеличению расходов на вождение. Подержанные автомобили и грузовики подорожали на 40,5%, продукты питания — на 7,4%, жилье — на 4,4%, пишет сайт телеканала CBS News.
2022-02-11T03:09:45+03:00
2022-02-11T03:10:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:09, 11 февраля 2022
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