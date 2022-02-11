Разговоры о саммите «нормандской четверки» пока не ведутся, — Козак

Сегодняшние «нормандские» переговоры закончились без ощутимых результатов и документов. Позиция Киева по вопросу Донбасса после завершения конфликта на Украине нигде не прописана — ни в «нормандском» формате, ни в «минском», заявил Дмитрий Козак на пресс-конференции после переговоров в нормандском формате. «Надеемся, что у Киева хватит благоразумия не начинать боевые действия против собственных граждан, находящихся по другую сторону линии соприкосновения, — добавил он. Одновременно с этим, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сказал, что все стороны нормандского формата заинтересованы продолжить консультации, и вскоре они соберутся вновь за столом переговоров. По его словам, в Киеве надеются, что на следующем заседании трехсторонней контактной группы будут разблокированы гуманитарные вопросы по обмену пленными. Одновременно с этим агентство ТАСС со ссылкой на DPA сообщает, что следующая встреча советников лидеров нормандского формата намечена на март, точная дата не называется.