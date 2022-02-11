США помогут ОАЭ пополнить запасы перехватчиков после атак хуситов, — Reuters

В последние недели связанные с Ираном хуситы нанесли серию в основном неудачных ударов по объектам ОАЭ. Атаки хуситов привлекли внимание к до сих пор безуспешным усилиям ООН по прекращению войны в Йемене, которая с 2015 года противопоставляет хуситов военной коалиции под руководством Саудовской Аравии, в которую входят Объединенные Арабские Эмираты.