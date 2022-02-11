Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину

Он заявил, что если американцы и россияне начнут стрелять друг в друга, это будет означать мировую войну, поэтому американские военные не будут отправлены на Украину. По информации РИА Новости, Байден заявил, не существует сценариев, которые бы предполагали отправку войск США на Украину для эвакуации американцев.