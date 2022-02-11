Макрон и Путин сидели далеко друг от друга из-за отказа Макрона от ПЦР-теста, — Reuters

Как пишет издание, Макрону предложили выбор: пройти тестирование и получить возможность общаться с Путиным на более короткой дистанции, или отказаться, и соблюдать безопасное расстояние. Один из собеседников Reuters говорил, что президент Франции сделал ПЦР-тест на родине, а также антиген по прилету. Переговоры глав двух государств прошли 7 февраля и длились больше пяти часов.