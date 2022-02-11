Госдеп рекомендовал американцам уже сейчас начать уезжать с Украины. «[Рекомендовано] не ездить на Украину в связи с возросшей угрозой российских военных действий, а также из-за COVID-19. Тем, кто находится на Украине, следует уехать сейчас, используя коммерческий или частные транспорт», — сказано в распространенном уведомлении, его цитирует агентство ТАСС.

