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01:20, 11 февраля 2022

«Нормандские» переговоры завершены, они длились почти 9 часов

Российскую делегацию на переговорах возглавил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Ранее он заявил, что на встрече в Берлине стороны постараются найти развязки по всем проблемам, которые «в течение семи лет (оказались) не разрешены», а также выразил надежду на конкретные решения по урегулированию украинского кризиса, пишет со ссылкой на свои источники агентство РИА Новости.


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