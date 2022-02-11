«Нормандские» переговоры завершены, они длились почти 9 часов

Российскую делегацию на переговорах возглавил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Ранее он заявил, что на встрече в Берлине стороны постараются найти развязки по всем проблемам, которые «в течение семи лет (оказались) не разрешены», а также выразил надежду на конкретные решения по урегулированию украинского кризиса, пишет со ссылкой на свои источники агентство РИА Новости.