Кулеба сравнил требования России к НАТО с заряженным револьвером

Глава МИД Украины выразил надежду на твердость и единство западных союзников Киева в переговорах с Москвой. Он призвал к урегулированию, но без пересечения «красных линий». Полное заявление Кулебы опубликовано на сайте МИД Украины. Ранее Кулеба говорил о том, что за прошедшие три месяца страна получила от Запада более тысячи тонн оружия и боеприпасов общей стоимостью в полтора миллиарда долларов.