Кулеба сравнил требования России к НАТО с заряженным револьвером

Глава МИД Украины выразил надежду на твердость и единство западных союзников Киева в переговорах с Москвой. Он призвал к урегулированию, но без пересечения «красных линий». Полное заявление Кулебы опубликовано на сайте МИД Украины. Ранее Кулеба говорил о том, что за прошедшие три месяца страна получила от Запада более тысячи тонн оружия и боеприпасов общей стоимостью в полтора миллиарда долларов.
2022-02-11T01:13:34+03:00
2022-02-11T01:13:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:13, 11 февраля 2022
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