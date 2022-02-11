Украина получила от США ракетные комплексы Javelin, — Резников

Министр обороны Украины уточнил, что общий вес груза составил около 130 тонн. Военные поставки происходят в рамках одобренной администрацией США помощи Украине на сумму $200 млн. «Всего на сегодняшний день мы получили 15 птиц с военной помощью от Соединенных Штатов Америки общим весом более 1 200 тонн», — написал Алексей Резников в своем Твиттере, заверив, что поставки продолжатся.