В России увеличилось производство морепродуктов

Суммарно оно выросло на 57,8% — с 5,2 тысячи тонн в 2019 году до 8,3 тысячи тонн в 2021, сообщает РБК. Основной рост показателей произошел благодаря Приморью. При этом на Кубани наблюдался упадок производства: непогода в виде аномальной жары и наводнений вызвали гибель моллюсков. В Крыму, втором крупнейшем регионе-производителе, устриц в 2021 году было выращено лишь 212 т — в четыре раза меньше, чем в 2019 году.