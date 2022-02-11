В России увеличилось производство морепродуктов

Суммарно оно выросло на 57,8% — с 5,2 тысячи тонн в 2019 году до 8,3 тысячи тонн в 2021, сообщает РБК. Основной рост показателей произошел благодаря Приморью. При этом на Кубани наблюдался упадок производства: непогода в виде аномальной жары и наводнений вызвали гибель моллюсков. В Крыму, втором крупнейшем регионе-производителе, устриц в 2021 году было выращено лишь 212 т — в четыре раза меньше, чем в 2019 году.
2022-02-11T00:51:35+03:00
2022-02-11T00:51:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:51, 11 февраля 2022
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