Стинг продал полный каталог своих песен компании Universal

Соглашение со Стингом охватывает как авторские права на его песни, которых насчитывается более 600, так и авторские отчисления от песен, что означает, что Universal будет получать все будущие доходы от публикации его произведений. Компания не раскрывает сумму сделки. Журнал People сообщает, что соглашение оценивается в 300 миллионов долларов.
2022-02-11T00:37:34+03:00
2022-02-11T00:50:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:37, 11 февраля 2022
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