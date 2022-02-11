Стинг продал полный каталог своих песен компании Universal

Соглашение со Стингом охватывает как авторские права на его песни, которых насчитывается более 600, так и авторские отчисления от песен, что означает, что Universal будет получать все будущие доходы от публикации его произведений. Компания не раскрывает сумму сделки. Журнал People сообщает, что соглашение оценивается в 300 миллионов долларов.