Визит Трасс в РФ не стал началом нового этапа в отношениях Москвы и Лондона, — посол РФ в Великобритании Келин

Визит главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Москву не способствовал началу нового этапа в российско-британских отношениях. б этом заявил посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин в четверг в интервью вещательной корпорации Би-би-си, передает ТАСС. Мы всегда готовы к диалогу, к улучшению отношений, если это происходит на двусторонней основе, отметил он, говоря о поездке двух министров Великобритании в Москву для улучшения международных отношений.