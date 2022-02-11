Визит Трасс в РФ не стал началом нового этапа в отношениях Москвы и Лондона, — посол РФ в Великобритании Келин

Визит главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Москву не способствовал началу нового этапа в российско-британских отношениях. б этом заявил посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин в четверг в интервью вещательной корпорации Би-би-си, передает ТАСС. Мы всегда готовы к диалогу, к улучшению отношений, если это происходит на двусторонней основе, отметил он, говоря о поездке двух министров Великобритании в Москву для улучшения международных отношений.
2022-02-11T00:29:59+03:00
2022-02-11T00:29:59+03:00
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00:29, 11 февраля 2022
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