В Аризоне разбился военный самолет, — Independent

Власти еще не обнародовали многих подробностей, в том числе, что это был за самолет и пострадал ли кто-нибудь. По словам полиции, задействованный борт, вероятно, был с базы ВВС в Глендейле. «Мы все еще собираем информацию», — сказал AP Доминик Тайлер, старший летчик базы ВВС.