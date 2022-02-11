В Аризоне разбился военный самолет, — Independent

Власти еще не обнародовали многих подробностей, в том числе, что это был за самолет и пострадал ли кто-нибудь. По словам полиции, задействованный борт, вероятно, был с базы ВВС в Глендейле. «Мы все еще собираем информацию», — сказал AP Доминик Тайлер, старший летчик базы ВВС.
2022-02-11T00:23:42+03:00
2022-02-11T00:23:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:23, 11 февраля 2022
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