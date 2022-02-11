Российские власти не рассматривают возможность кредитования в криптовалюте

Кроме того, криптовалюту нельзя будет использовать в качестве залога. Также предполагается введение ограничений и установление контроля в отношении рекламы подобных услуг и инструментов. Минфин предлагает рассмотреть возможность ограничения списка торгуемых в России криптовалют с целью защиты инвесторов.