Российские власти не рассматривают возможность кредитования в криптовалюте

Кроме того, криптовалюту нельзя будет использовать в качестве залога. Также предполагается введение ограничений и установление контроля в отношении рекламы подобных услуг и инструментов. Минфин предлагает рассмотреть возможность ограничения списка торгуемых в России криптовалют с целью защиты инвесторов.
2022-02-11T00:14:54+03:00
2022-02-11T00:14:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
00:14, 11 февраля 2022
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