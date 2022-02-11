Медведев возглавит комиссию по вопросам миграционной политики

Это новый орган в Совете безопасности. Комиссия должна будет анализировать миграционную ситуацию в России и выявлять угрозы нацбезопасности. В комиссию также должны войти несколько федеральных министров, директор ФСБ Александр Бортников, президент Российской академии наук Александр Сергеев, глава Роспотребнадзора Анна Попова и другие, передает газета РБК.
2022-02-11T00:03:21+03:00
2022-02-11T00:03:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:03, 11 февраля 2022
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