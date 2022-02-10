Россия не должна недооценивать решимость союзников НАТО, — Шольц

Шольц добавил, что Евросоюз ожидает от России ясных шагов для снижения нынешней напряженности в регионе. Канцлер ФРГ напомнил, что Германия рассматривает возможность отправки в Литву дополнительного военного контингента. «Речь идет ни мало ни много о необходимости предотвратить войну в Европе», — сказал он на пресс-конференции перед встречей с властями Литвы, Эстонии и Латвии.
2022-02-10T23:53:43+03:00
2022-02-10T23:53:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:53, 10 февраля 2022
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