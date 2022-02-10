В США одобрили потенциальную продажу 36 истребителей F-15 Индонезии

Сумма сделки — почти 14 миллиардов долларов. Агентство, действующее в структуре Пентагона, направило соответствующее уведомление в конгресс. В сообщении говорится, что Индонезии предполагается продать 36 истребителей. Ранее сообщалось, что Индонезия собирается закупить у Франции 42 многоцелевых истребителя Rafale.
2022-02-10T23:46:04+03:00
2022-02-10T23:46:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:46, 10 февраля 2022
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