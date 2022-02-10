Министр здравоохранения Франции заявил, что в стране еще рано ослаблять антиковидные ограничения

По словам Оливье Верана, массовая вакцинация позволила добиться высокого уровня иммунитета среди жителей Франции, но пандемия еще не закончилась. Поэтому, несмотря на то, что каждый день в стране фиксируется по полмиллиона случаев, по факту удалось избежать переполненных реанимаций. Он отметил, что говорит только о ситуации во Франции, а не о всей Европе.
2022-02-10T23:33:42+03:00
2022-02-10T23:33:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:33, 10 февраля 2022
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