Американская компания Astra запустила ракету-носитель в космос, но столкнулась с проблемами

В результате неполадок груз не будет доставлен на орбиту.

Astra впервые осуществила запуск со стартовой площадки космодрома на мысе Канаверал. Ракета-носитель предназначена для вывода малых спутников на низкую околоземную орбиту. Создавшая ракету компания из Сан-Франциско рассчитывает, что ее дешевизна и малые размеры, позволяющие доставлять носитель к месту пуска в обычных контейнерах, обеспечат конкурентные преимущества на рынке космических услуг, об этом пишет агентство ТАСС.