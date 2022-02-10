В Дагестане горит школа, пострадавших нет

Как передает агентство РИА Новости, в Цунтинском районе проблемы с электричеством, что, вероятно, и стало причиной возгорания. Пострадавших нет. На место направлены силы и средства. Размеры здания 22 на 7 м, двухэтажное, в нем обучалось 87 детей. Первый этаж каменный, второй этаж — деревянный каркас, крыша — металлопрофиль по деревянной обрешетке, сказали в экстренных службах агентству ТАСС.
2022-02-10T23:16:01+03:00
2022-02-10T23:16:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:16, 10 февраля 2022
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