Сенатор Менендес заявил о тупике в согласовании новых санкций против России

Согласно законопроекту о санкциях, предлагается наложить персонально на президента Владимира Путина и других высокопоставленных российских чиновников, российские банки, компании, связанные с «Северным потоком — 2», пишет Forbes. Разногласия между представителями двух партий, в частности, вызвал вопрос, стоит ли вводить санкции против России превентивно.