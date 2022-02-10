Сенатор Менендес заявил о тупике в согласовании новых санкций против России

Согласно законопроекту о санкциях, предлагается наложить персонально на президента Владимира Путина и других высокопоставленных российских чиновников, российские банки, компании, связанные с «Северным потоком — 2», пишет Forbes. Разногласия между представителями двух партий, в частности, вызвал вопрос, стоит ли вводить санкции против России превентивно.
2022-02-10T23:09:40+03:00
2022-02-10T23:09:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:09, 10 февраля 2022
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